Главная Баскетбол Новости

«Могли бы с ним поесть борщ». Американец из ЦСКА пригласил Путина на финал Единой лиги

«Могли бы с ним поесть борщ». Американец из ЦСКА пригласил Путина на финал Единой лиги
Американский разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл рассказал о желании встретиться с президентом России Владимиром Путиным и поесть с ним борщ.

— Ты говорил о желании пообщаться с Владимиром Путиным, о чём хотел бы спросить его?
— Я бы хотел поговорить с ним о чём угодно и поесть вместе борщ. У нас просто была бы беседа.

— Может, тогда пригласишь его на финальную серию?
— Да, конечно, приглашаю его на финал. Но и я бы хотел, чтобы он пригласил меня куда-нибудь. Могли бы с ним вместе поесть борщ, — приводит слова Тримбла Legalbet.

ЦСКА выиграл полуфинальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1. В финале армейцы встретятся с победителем пары УНИКС — «Зенит», где счёт 3-2 в пользу петербуржцев. Шестая встреча начнётся сегодня в 20:00 мск.

