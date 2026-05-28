Капитан МБА Воронов ответил, как относится к статусу самого возрастного игрока Единой лиги

40-летний российский атакующий защитник Евгений Воронов, являющийся капитаном команды МБА-МАИ в Единой лиге ВТБ, ответил, как относится к статусу самого возрастного игрока турнира.

— Часто СМИ вас представляют как самого возрастного игрока Единой лиги. Вас это как-то задевает, учитывая, что спортсмены и люди в целом не очень любят акцентировать внимание на возрасте?

— Понятно, что «один из самых опытных» звучит не так, как «самый возрастной». Но я на это никак не реагирую. Если кому-то удобнее так говорить или это нужно для кликабельности — пожалуйста, нет проблем. Есть факты, против которых не попрёшь. Иногда даже бывает приятно, когда в репортаже упоминают возраст в контексте моей хорошей игры. Вроде как я и самый возрастной, но при этом показываю качественный баскетбол, нахожусь в хорошей физической форме. Как будто это нивелирует. Принимаю это не столько за похвалу, сколько за уважение со стороны людей за то, что, несмотря на возраст, не проигрываю конкуренцию и смотрюсь достойно на площадке.

Обращаются ли ко мне в команде по имени и отчеству? Нет — «Евгений» или «Кэп». Бывает, что некоторые, в том числе из молодёжной команды, пытаются на «Вы», но я пресекаю. Спокойно к этому отношусь, — приводит слова Воронова издание «Советский спорт».