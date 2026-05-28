«Чувствовал себя как дома». Артис прокомментировал уход из «Енисея»

Американский защитник «Енисея» Доминик Артис поблагодарил болельщиков и красноярский клуб за проведённый сезон-2025/2026 Единой лиги ВТБ.

«Я был очень рад времени, проведённому в России. Это прекрасная страна с замечательными людьми. В «Енисее» великолепная культура, а особенно замечательные болельщики — благодаря им чувствовал себя как дома. Всегда буду благодарен за время в клубе, это действительно хорошо организованная команда», — приводит слова Артиса пресс-служба «Енисея».

Ранее «Енисей» официально объявил об уходе американского защитника. В минувшем сезоне Единой лиги Артис стал одним из лидеров команды и разделил первое место в турнире по среднему количеству перехватов за матч (1,7).

