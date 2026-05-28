Фото: «Панатинаикос» провёл дезинфекцию арены после чемпионства «Олимпиакоса» в Евролиге

Баскетбольный клуб «Панатинаикос» опубликовал в социальных сетях фотографии со своей арены «Олимпик Индур Холл», на которых видны люди в химзащите, проводящие дезинфекцию после прошедшего на площадке в Афинах финала Евролиги нынешнего сезона между «Олимпиакосом» и «Реалом» Мадрид (92:85).

После финала «Панатинаикос» провёл дезинфекцию и биологическую очистку арены, а также завершил ремонт повреждений, оставленных болельщиками соперника — включая сиденья, системы освещения и окна.

«Олимпиакос» и «Панатинаикос» исторически являются непримиримыми соперниками, чьё противостояние носит название «дерби вечных врагов».