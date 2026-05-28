Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Чемпион мира по шахматам Карлсен недоволен работой режима «без спойлеров» в приложении НБА

Чемпион мира по шахматам Карлсен недоволен работой режима «без спойлеров» в приложении НБА
Комментарии

16-й чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен раскритиковал официальное приложение НБА после жалоб пользователей на работу режима «без спойлеров».

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
27 мая 2026, среда. 03:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Окончен
127 : 114
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 32, Карузо - 22, Маккейн - 20, Холмгрен - 16, Хартенштайн - 12, Уильямс - 8, Дорт - 7, Уоллес - 7, Уильямс - 3, Уильямс, Джо, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Уиггинс, Барнхайзер, Митчелл, Топич
Сан-Антонио Спёрс: Касл - 24, Шампани - 22, Вембаньяма - 20, Джонсон - 15, Фокс - 9, Брайант - 7, Васселл - 6, Харпер - 5, Маклафлин - 4, Олиник - 2, Корнет, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Барнс, Уотерс III, Пламли, Ингрэм

Как оказалось, даже при включённой функции результаты матча в серии всё равно отображаются в приложении. На фоне финала Западной конференции это вызвало недовольство среди части баскетбольной аудитории.

«Кто бы ни отвечал за приложение НБА: прямо сейчас у нас идёт одна из лучших серий за последние годы в финале Западной конференции, и если люди включают функцию «без спойлеров», они ожидают, что спойлеров действительно не будет. Так что делайте лучше», — приводит слова Карлсена аккаунт NBA Bаse в социальной сети X.

В финале Западной конференции НБА встречаются «Оклахома-Сити Тандер» и «Сан-Антонио Спёрс». После пяти матчей счёт в серии — 3-2 в пользу «Тандер».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Для «Сан-Антонио» Вембаньямы всё почти кончено. «Оклахома» в шаге от финала плей-офф НБА
Для «Сан-Антонио» Вембаньямы всё почти кончено. «Оклахома» в шаге от финала плей-офф НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android