Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Если бы у меня была «нога бога», я бы не тренировался». Капитан МБА-МАИ — об Акинфееве

«Если бы у меня была «нога бога», я бы не тренировался». Капитан МБА-МАИ — об Акинфееве
Комментарии

40-летний атакующий защитник и капитан команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Евгений Воронов высказался о голкипере и капитане ПФК ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Возраст на подготовке как-то сказывается? Уделяете каким-то вещам особое внимание? Или внимательнее следите за рационом? Например, ваш ровесник Игорь Акинфеев рассказывал, что ему перед и после каждой тренировки надо делать множество процедур.
— Если бы у меня была такая же «нога бога», как у Игоря, я бы не тренировался (смеётся). На самом деле, с возрастом действительно сложнее переносить нагрузки. Даже не столько тяжелее, но надо больше времени на восстановление. Понимаешь, как нужно питаться, соблюдать режим, когда ложиться спать. Необходимо много работать над телом, физическим состоянием. Моя игра достаточно динамичная и очень зависит от кондиций. Не избегаю контакта, а наоборот — люблю его создавать. И если кондиций будет не хватать, не смогу соответствовать уровню. Поэтому работаю над слабыми местами в тренажёрном зале, делаю растяжку, ОФП, а также уделяю внимание хорошему восстановлению. Понятно, что в 40 лет не будешь тренироваться так же, как в 25. Так что на протяжении всего сезона работаю много индивидуально, и объём этой работы точечный, делаю только то, что мне нужно.

Возвращаясь к Игорю Акинфееву, хочу пожелать ему играть долго, столько, сколько захочет. Мой сын тоже играет в воротах, болеет за него и ЦСКА. Так что дай бог ему здоровья и долгой карьеры. С удовольствием с ним познакомился бы, так как он уникальный спортсмен. Игорь отыграл 20 сезонов в одной команде, у меня их чуть больше, но я покатался по всем клубам. Так что было бы прикольно встретиться двум 80-летним спортсменам, пожать друг другу руки, познакомиться.

— А с кем-то из представителей других видов спорта общаетесь?
— Например, с Артёмом Ребровым. Познакомились несколько лет назад, когда наш клуб подписал партнёрское соглашение со «Спартаком». Он периодически приходит на наши матчи, а я хожу на игры красно-белых. Из футболистов знаю ещё Георгия Габулова. Наверное, прямо друзей в других видах спорта нет, но за футболом слежу, хожу на стадионы, отслеживаю, что происходит, — приводит слова Воронова издание «Советский спорт».

Материалы по теме
Капитан МБА-МАИ Воронов ответил, как относится к статусу самого возрастного игрока ЕЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android