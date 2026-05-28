«Если бы у меня была «нога бога», я бы не тренировался». Капитан МБА-МАИ — об Акинфееве

40-летний атакующий защитник и капитан команды Единой лиги ВТБ МБА-МАИ Евгений Воронов высказался о голкипере и капитане ПФК ЦСКА Игоре Акинфееве.

— Возраст на подготовке как-то сказывается? Уделяете каким-то вещам особое внимание? Или внимательнее следите за рационом? Например, ваш ровесник Игорь Акинфеев рассказывал, что ему перед и после каждой тренировки надо делать множество процедур.

— Если бы у меня была такая же «нога бога», как у Игоря, я бы не тренировался (смеётся). На самом деле, с возрастом действительно сложнее переносить нагрузки. Даже не столько тяжелее, но надо больше времени на восстановление. Понимаешь, как нужно питаться, соблюдать режим, когда ложиться спать. Необходимо много работать над телом, физическим состоянием. Моя игра достаточно динамичная и очень зависит от кондиций. Не избегаю контакта, а наоборот — люблю его создавать. И если кондиций будет не хватать, не смогу соответствовать уровню. Поэтому работаю над слабыми местами в тренажёрном зале, делаю растяжку, ОФП, а также уделяю внимание хорошему восстановлению. Понятно, что в 40 лет не будешь тренироваться так же, как в 25. Так что на протяжении всего сезона работаю много индивидуально, и объём этой работы точечный, делаю только то, что мне нужно.

Возвращаясь к Игорю Акинфееву, хочу пожелать ему играть долго, столько, сколько захочет. Мой сын тоже играет в воротах, болеет за него и ЦСКА. Так что дай бог ему здоровья и долгой карьеры. С удовольствием с ним познакомился бы, так как он уникальный спортсмен. Игорь отыграл 20 сезонов в одной команде, у меня их чуть больше, но я покатался по всем клубам. Так что было бы прикольно встретиться двум 80-летним спортсменам, пожать друг другу руки, познакомиться.

— А с кем-то из представителей других видов спорта общаетесь?

— Например, с Артёмом Ребровым. Познакомились несколько лет назад, когда наш клуб подписал партнёрское соглашение со «Спартаком». Он периодически приходит на наши матчи, а я хожу на игры красно-белых. Из футболистов знаю ещё Георгия Габулова. Наверное, прямо друзей в других видах спорта нет, но за футболом слежу, хожу на стадионы, отслеживаю, что происходит, — приводит слова Воронова издание «Советский спорт».