Майк Мур — о полуфинале с ЦСКА: можем без стыда смотреть в глаза болельщикам

Форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур подвёл итоги полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА. Команда уступила армейцам со счётом 1-3

«Первое, что вспоминается — наше старание. Мы понимали, что играем против сильного соперника, каждый выходил на площадку готовым дать бой. К сожалению, результат получился не таким, на какой мы рассчитывали. Но думаю, что мы можем без стыда смотреть в глаза нашим болельщикам по итогам этой серии.

Стал ли «Локо» сильнее после полуфинала? Да, абсолютно. В плей-офф постоянно подвергается испытанию не только твой личный характер, но и то, как вы умеете взаимодействовать командно. По моим ощущениям, мы по ходу полуфинала не раз и не два делали шаг вперёд в этом отношении. Сплотились, подстраховывали друг друга, продолжали биться в любой ситуации. Так что если смотреть с точки зрения прогресса в командной игре, эта серия дала нам много хорошего», — приводит слова Мура пресс-служба клуба.

Календарь плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги в сезоне-2025/2026
