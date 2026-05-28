Главная Баскетбол Новости

Форвард «Локомотива-Кубань» назвал предпочтительного соперника в серии за бронзу

Форвард «Локомотива-Кубань» назвал предпочтительного соперника в серии за бронзу
Американский тяжёлый форвард «Локомотива-Кубань» Майкл Мур высказался о возможном сопернике команды в серии за третье место Единой лиги ВТБ.

«С кем предпочтительнее сыграть? «Зенит». Мы уже несколько раз побеждали их в нынешнем сезоне. Сейчас они, конечно, играют лучше, чем в регулярном сезоне, но мне всё равно кажется, что их стиль для нас удобнее, чем стиль УНИКСа.

Мы по-прежнему в режиме плей-офф. Сезон не закончен, у нас осталось незавершённое дело. Мы понимаем, что бронзовые медали клубу важны и нужны. Думаю, что каждый из нас настроен завершить сезон на победной ноте», — приводит слова Мура пресс-служба клуба

Соперник «Локомотива-Кубань» в серии за третье место определится по итогам седьмого матча полуфинала между УНИКСом и «Зенитом», который пройдёт сегодня, 28 мая, в Казани.

Седьмой матч исторического полуфинала. УНИКС и «Зенит» определят соперника ЦСКА в Казани
