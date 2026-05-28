«Андрею Ведищеву отдельное спасибо». Президент Единой лиги — об академии «Локомотива»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко оценил работу молодёжной академии «Локомотива-Кубань».

— В нынешнем сезоне за титул лучшего молодого игрока была серьёзная конкуренция, не правда ли?

— Да. С одной стороны, уже много сезонов подряд «Локомотив» занимает эту позицию прочно. Их академия регулярно выдаёт на-гора уникальных игроков. И нынешний сезон опять ознаменовался открытием нового таланта. Но вы правы в том, что, насмотревшись на «Локомотив», многие профессиональные клубы начинают осуществлять такие же программы.

Руководство «Бетсити Пармы» стало давать игровое время Глебу Фирсову и Льву Свинину, и эти игроки стали раскрываться. В таких делах необходимо набраться терпения, поэтому очень важно, чтобы организация была к этому готова. Тут Андрею Владимировичу Ведищеву надо сказать отдельное спасибо. В «Локомотиве» иногда даже рискуют результатом основной команды для того, чтобы раскрыть таланты. Я думаю, что если бы сегодня национальную команду вернули в международные соревнования, то половина сборной России – это были бы воспитанники краснодарской академии, — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».