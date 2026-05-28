«Страдал в три раза больше, чем где-либо». Паскуаль — об уходе из «Барселоны»

Бывший главный тренер команды Евролиги «Барселона» Хавьер Паскуаль объяснил уход из клуба.

«Нет никакой войны между «Барсой» и Хави Паскуалем, отношения с клубом замечательные. Мой «барселонизм» не тронут, мой «лапортизм» не тронут. Так что у меня ноль проблем со спортивным руководством, я работал с [менеджером Хуаном Карлосом] Наварро и [его помощником] Марио [Фернандесом] с первого дня.

Мой уход? Это была ситуация износа, я уже не тот человек, который уходил. С тех пор был в двух клубах («Панатинаикос» и «Зенит». — Прим. «Чемпионата»), где баскетбол был приоритетным видом спорта, привык к определённому образу действий. С 2008-го по 2014-й были лучшие годы в моей жизни, но с 2014-го по 2016-й я очень страдал. Пообещал себе тогда, что больше никогда не буду так страдать. Много страдаю, поэтому ухожу. Здесь я страдал в три раза больше, чем в другом месте.

У меня было много сомнений по поводу прихода [в клуб], но Лапорта и Наварро убедили меня. Однако из-за этих сомнений я попросил включить в контракт пункт о выходе. У меня есть образ мышления, который привёл к огромному износу в этом сезоне, я достиг точки, когда понимаю, что не тот человек, который нужен. Мне нужно, чтобы всё происходило немедленно, а клуб функционирует иначе», — приводит слова Паскуаля Mundo Deportivo.