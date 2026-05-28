Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Не просто брось-попади». Президент Единой лиги — о том, за что любит баскетбол

«Не просто брось-попади». Президент Единой лиги — о том, за что любит баскетбол
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, за что любит баскетбол.

— За что вы любите баскетбол?
— Наверное, надо вернуться на несколько десятков лет назад. Классе в седьмом или восьмом пришёл в нашу школу в Перми учитель физкультуры, который был баскетболистом. Когда мы стали приходить к нему на секцию, мне безумно понравилось, как он говорил: «Вот я смотрю в одну сторону, а пас отдаю в другую». Это открыло для меня совсем другую часть баскетбола. Не просто брось-попади, а то, что можно создавать креатив.

Намного позже я узнал, что однажды чемпиона мира по шахматам Ботвинника спросили: «Если не в шахматы, то в какой вид спорта вы бы пошли?» И он ответил: «В баскетбол — это следующая умная игра после шахмат». Посмотрите, сколько вариаций есть в современном баскетболе. Он даёт возможность игроку каждого амплуа, всей пятёрке принимать на площадке уникальные решения, создавать красивые комбинации. Вот за это я баскетбол и люблю — это умная игра, красивая и развивается очень динамично», — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Читайте далее:
«Андрею Ведищеву отдельное спасибо». Президент Единой лиги — об академии «Локомотива»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android