«Не просто брось-попади». Президент Единой лиги — о том, за что любит баскетбол

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко объяснил, за что любит баскетбол.

— За что вы любите баскетбол?

— Наверное, надо вернуться на несколько десятков лет назад. Классе в седьмом или восьмом пришёл в нашу школу в Перми учитель физкультуры, который был баскетболистом. Когда мы стали приходить к нему на секцию, мне безумно понравилось, как он говорил: «Вот я смотрю в одну сторону, а пас отдаю в другую». Это открыло для меня совсем другую часть баскетбола. Не просто брось-попади, а то, что можно создавать креатив.

Намного позже я узнал, что однажды чемпиона мира по шахматам Ботвинника спросили: «Если не в шахматы, то в какой вид спорта вы бы пошли?» И он ответил: «В баскетбол — это следующая умная игра после шахмат». Посмотрите, сколько вариаций есть в современном баскетболе. Он даёт возможность игроку каждого амплуа, всей пятёрке принимать на площадке уникальные решения, создавать красивые комбинации. Вот за это я баскетбол и люблю — это умная игра, красивая и развивается очень динамично», — приводит слова Кущенко пресс-служба «Локомотива-Кубань».