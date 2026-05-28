«Впереди — величие». Реджи Миллер сравнил Вембаньяму с молодым Карри

Член Зала славы баскетбола Реджи Миллер заявил, что ощущает вокруг игрока «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы ту же ауру будущего величия, которую когда-то чувствовал вокруг разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри в начале его карьеры.

«У тебя просто было ощущение, что впереди — величие. Ты ещё не мог этого увидеть, но уже мог это почувствовать. И я чувствовал это в нём, потому что его уверенность была настолько сильной.

А теперь перенесёмся в сегодняшний день: он величайший шутер в истории нашей игры и владеет всеми этими рекордами. Но тогда я уже это ощущал. И сейчас точно так же ощущаю это с Виктором», — приводит слова Миллера аккаунт NBA Base в социальной сети Х.