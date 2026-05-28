УНИКС — Зенит: онлайн-трансляция 7-го матча полуфинала Единой лиги начнётся в 19:00 мск

В четверг, 28 мая, в 19:00 по московскому времени начнётся прямая онлайн-трансляция решающего седьмого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ, в рамках которого казанский УНИКС на своей площадке «Баскет-холл» примет санкт-петербургский «Зенит».

Казанцы одержали победу в дебютной встрече противостояния на своей площадке, а затем потерпели три поражения подряд. В пятой и шестой игре полуфинальной серии УНИКС смог одержать две победы, переведя противостояние в седьмой матч.

Во втором полуфинале между собой встречались действующий чемпион турнира ЦСКА и «Локомотив-Кубань». Армейцы обыграли краснодарцев 4-1 и вышли в финал, где сразятся за чемпионство сезона-2025/2026.