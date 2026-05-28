«Настоящая сербская школа». Капитан «Локо» Миллер — о тренере Томовиче

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Патрик Миллер высказался о работе с главным тренером коллектива Томиславом Томовичем.

— Создаётся ощущение, что тренер постоянно подбадривает вас, говорит, чтобы вы верили в себя. Это так?

— Да. Он верит в нас, мы верим в него. Постоянно пытается нас зажечь — настоящая сербская школа. На мой взгляд, это именно то, что нам надо — тренер, который одинаково относится ко всем, умеет достучаться до каждого, живёт победой и даёт нам свой огонь, — приводит слова Миллера пресс-служба команды.

В 1/2 финала розыгрыша нынешнего сезона краснодарцы уступили ЦСКА со счётом 1-4. В матче за третье место они встретятся с проигравшим в паре «Зенит» — УНИКС (счёт в серии 3-3).