Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Настоящая сербская школа». Капитан «Локо» Миллер — о тренере Томовиче

«Настоящая сербская школа». Капитан «Локо» Миллер — о тренере Томовиче
Комментарии

Капитан команды Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» Патрик Миллер высказался о работе с главным тренером коллектива Томиславом Томовичем.

— Создаётся ощущение, что тренер постоянно подбадривает вас, говорит, чтобы вы верили в себя. Это так?
— Да. Он верит в нас, мы верим в него. Постоянно пытается нас зажечь — настоящая сербская школа. На мой взгляд, это именно то, что нам надо — тренер, который одинаково относится ко всем, умеет достучаться до каждого, живёт победой и даёт нам свой огонь, — приводит слова Миллера пресс-служба команды.

В 1/2 финала розыгрыша нынешнего сезона краснодарцы уступили ЦСКА со счётом 1-4. В матче за третье место они встретятся с проигравшим в паре «Зенит» — УНИКС (счёт в серии 3-3).

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Андрею Ведищеву отдельное спасибо». Президент Единой лиги — об академии «Локомотива»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android