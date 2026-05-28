«Слишком сдержанно». Халибёртон — о разнице между фанатами «Нью-Йорка» и «Оклахомы»

26-летний американский профессиональный игрок Тайриз Халибёртон, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) за команду «Индиана Пэйсерс» на позиции разыгрывающего защитника, высказался о возможном финале сезона-2025/2026 между «Нью-Йорк Никс» и «Оклахома-Сити Тандер».

«В таком месте, как Нью-Йорк, конечно, много страстных болельщиков, и люди любят «Никс», но там много знаменитостей, и иногда они ведут себя слишком сдержанно по сравнению с фанатами «Оклахома-Сити», — сказал Халибёртон на YouTube-канале The Pat McAfee Show.

Баскетболисты из Нью-Йорка в финале Восточной конференции обыграли «Кливленд Кавальерс» (4-0). «Оклахома-Сити» на данный момент ведёт в серии с «Сан-Антонио Спёрс» в финале Западной конференции — 3-2.