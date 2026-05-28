Шакил О'Нил: должен извиниться перед всем штатом Нью-Йорка за недооценку «Никс»

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил принёс извинения за свои ранние критические высказывания в адрес команды «Нью-Йорк Никс» после того, как той удалось победить в серии 1/2 финала плей-офф НБА с «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0, выйдя в финал лиги.

«Нью-Йорк» был просто великолепен. Я должен извиниться перед всем штатом, всеми пятью районами Нью-Йорка, перед Спайком Ли, Трэйси Морганом и всеми суперзвёздами, которые там сидели [за свою недооценку команды]. Этот клуб действительно показал себя в хорошем свете. У них есть всё необходимое [для победы в финале].

Всё дело в Джейлене Брансоне, который является истинным воплощением великого игрока, делающего вещи лучше всех остальных. В первой игре, когда он начал свой камбэк и показал невероятную игру, «Кливленд» перестроился и сказал: «Хорошо, мы применим сдваивание». Затем он отдал мяч своим игрокам, и Джош Харт начал показывать отличную игру, как и Шамет.

При этом Карл-Энтони Таунс не демонстрирует той доминирующей игры, которую я хотел бы видеть, но сейчас он играет очень хорошо, плавно», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.