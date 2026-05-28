Капитан МБА-МАИ Евгений Воронов высказался об ажиотаже вокруг Егора Дёмина

Капитан МБА-МАИ Евгений Воронов высказался об ажиотаже вокруг разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина.

— Многие связывают надежды с Егором Дёминым. Будущее российского баскетбола действительно за ним или общественность несколько перегибает палку с оценками?

— Когда мы выиграли бронзу ОИ-2012, главной звездой сборной был Андрей Кириленко. Но не надо забывать, что нужно ещё 11 игроков, которых тренер должен объединить, раздать роли. У команды должна быть цель, все должны идти к ней рука об руку. Супер, что у нас появляется талантливая молодёжь. Дёмин провёл хороший сезон, очень жаль, что в конце он получил травму. Но не всегда, и это относится не только к Егору, индивидуально звёздные команды добиваются успехов. Дай бог, чтобы наши ребята уезжали в сильные европейские лиги, НБА. Но говорить о какой-то одной звезде, которая приведёт сборную к успеху, я бы не стал. Нужна команда единомышленников. Это долгий и тяжёлый процесс, который надо выстраивать.

— А вы воспринимаете Дёмина как российского баскетболиста, учитывая, что здесь на профессиональном уровне он не играл?

— Самое главное — Егор сам себя считает российским баскетболистом, очень любит страну. Во всех интервью он рассказывает, что начинал свой путь здесь, хотел бы строить площадки и активно участвовать во всём. Вся баскетбольная Россия следит за ним, переживает. Желаю ему только лучшего, — приводит слова Воронова издание «Советский спорт».