УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
«В команде могут быть два альфы». О'Нил призвал «Бостон» сохранить дуэт Брауна и Тейтума

54-летний член Зала славы баскетбола и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне эксперт и аналитик американец Шакил О’Нил призвал руководство «Бостон Селтикс» сохранить дуэт лидеров «кельтов» Джейлена Брауна и Джейсона Тейтума, выступающих на позиции лёгкого форварда.

«Я не думаю, что их дуэт стоит распускать, им просто нужно научиться лучше адаптироваться во время игры. «Бостон», знаете ли, живут бросками и погибают из-за них. Тяжело на это смотреть. Когда мяч летит в корзину, это красиво, но нужно мыслить так: «Эй, я только что не забросил два трёхочковых, давайте я попробую закинуть из-под кольца». Вот почему они проиграли. Это [дуэт Брауна и Тейтума] всё ещё может сработать. В одной команде могут быть два альфа-самца, которые делают одно и то же», — приводит слова О'Нила портал Basketball Network.

