Парсонс — об игре Вембаньямы в плей-офф: начинает заигрывать с репутацией грязного игрока

Бывший игрок НБА, а ныне аналитик Чендлер Парсонс заявил, что Виктор Вембаньяма начинает зарабатывать репутацию «грязного» игрока после нескольких спорных эпизодов в плей-офф.

«Это тот самый парень, который ударил локтем Наза Рида по лицу и прыгнул Шею Гилджес-Александеру в ноги. Он боевой, играет на пределе возможностей. Грязно или агрессивно — назовите это как хотите. Мне это действительно показалось немного странным…

Я просто говорю: если бы это был кто-то другой — Дрэймонд Грин или Диллон Брукс с их репутацией, — хотя он и близко не стоит с их репутацией… Но он как будто танцует рядом, заигрывает с этим [репутацией «грязного игрока»] своими выходками», — заявил Парсонс в эфире FanDuel TV Run It Back.