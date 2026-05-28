«Атланта» повысила генменеджера Онси Салеха до президента по баскетбольным операциям

В «Атланте Хоукс» объявили о повышении генерального менеджера Онси Салеха до президента по баскетбольным операциям и подписании с ним долгосрочного контракта, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Салех пришёл в клуб в 2024 году как ассистент генменеджера, в апреле 2025-го занял пост генерального менеджера. До этого работал в «Сан-Антонио Спёрс» (директор по стратегии и процессам, глава аппарата) и «Голден Стэйт Уорриорз» (вице-президент по баскетбольной стратегии и юрисконсульт команды). По итогам сезона-2025/2026 Салех занял второе место в голосовании за звание лучшего руководителя лиги, уступив президенту «Бостон Селтикс» Брэду Стивенсу.

«Хоукс» завершили регулярный чемпионат с результатом 46-36, заняли шестое место на Востоке и в период с 19 февраля по 3 апреля выиграли 19 из 22 матчей, включая 11 побед подряд. В первом раунде плей-офф команда уступила «Нью-Йорк Никс» после того, как вела 2-1 в серии. На предстоящем драфте у «Атланты» два выбора первого раунда — №8 и №23.