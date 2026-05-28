ESPN: «Бруклин» — главный конкурент «Лейкерс» в борьбе за Остина Ривза

Команда «Бруклин Нетс» рассматривается как главный конкурент «Лос-Анджелес Лейкерс» в вопросе подписания контракта с 27-летним американцем Остином Ривзом, выступающим в составе «озёрников» на позиции защитника, в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

Согласно имеющейся информации, руководители лиги и скауты ожидают, что Ривз получит крупное предложение по контракту, как только откажется от своей опции игрока и выйдет на рынок свободных агентов. Хотя многие в НБА по-прежнему считают, что Ривз останется в «Лейкерс», «Бруклин» рассматривается как одна из команд, способных оказать реальное давление во время переговоров благодаря свободному месту под потолком зарплат и потребности в ещё одном звёздном игроке.

Источники в лиге считают, что за «Бруклин» стоит внимательно следить в это межсезонье. Ожидается, что Ривз откажется от своей опции игрока на сезон-2026/2027 на сумму $ 14,8 млн. А «Бруклин» по-прежнему ищет ключевого игрока для своей франшизы, продолжая перестройку состава, и Ривз идеально подходит под эти рамки.