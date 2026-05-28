Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Зенит. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

ESPN: «Бруклин» — главный конкурент «Лейкерс» в борьбе за Остина Ривза

ESPN: «Бруклин» — главный конкурент «Лейкерс» в борьбе за Остина Ривза
Комментарии

Команда «Бруклин Нетс» рассматривается как главный конкурент «Лос-Анджелес Лейкерс» в вопросе подписания контракта с 27-летним американцем Остином Ривзом, выступающим в составе «озёрников» на позиции защитника, в предстоящее межсезонье. Об этом сообщает обозреватель ESPN Тим Бонтемпс.

Согласно имеющейся информации, руководители лиги и скауты ожидают, что Ривз получит крупное предложение по контракту, как только откажется от своей опции игрока и выйдет на рынок свободных агентов. Хотя многие в НБА по-прежнему считают, что Ривз останется в «Лейкерс», «Бруклин» рассматривается как одна из команд, способных оказать реальное давление во время переговоров благодаря свободному месту под потолком зарплат и потребности в ещё одном звёздном игроке.

Источники в лиге считают, что за «Бруклин» стоит внимательно следить в это межсезонье. Ожидается, что Ривз откажется от своей опции игрока на сезон-2026/2027 на сумму $ 14,8 млн. А «Бруклин» по-прежнему ищет ключевого игрока для своей франшизы, продолжая перестройку состава, и Ривз идеально подходит под эти рамки.

Материалы по теме
Слабый Остин Ривз стал бедой для «Лейкерс». А ведь клуб может заплатить за это $ 241 млн
Слабый Остин Ривз стал бедой для «Лейкерс». А ведь клуб может заплатить за это $ 241 млн
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android