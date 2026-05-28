Стало известно расписание финальной серии Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом

Определились все финалисты нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. В решающем противостоянии, которое будет продолжаться до четырёх побед одной из команд, встретятся московский ЦСКА и казанский УНИКС. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием предстоящей битвы за золотые медали.

Расписание финальной серии Единой лиги сезона-2025/2026:

2 и 4 июня в 19:30 мск — матчи №1 и №2 в Москве;

8 и 10 июня в 19:30 мск — матчи №3 и №4 в Казани;

13 июня в 16:30 мск — матч №5 (если понадобится) в Москве;

16 июня в 19:00 мск — матч №6 (если понадобится) в Казани;

19 июня в 19:00 мск — матч №7 (если понадобится) в Москве.

Напомним, ЦСКА в полуфинале победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (4-1 в серии), а УНИКС был сильнее «Зенита» (4-3 в серии).