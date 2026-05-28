УНИКС — Зенит, результат матча 28 мая 2026, счет 64:55, Единая лига ВТБ в сезоне-2025/2026

УНИКС победил «Зенит» в седьмом матче серии и вышел в финал Единой лиги
Закончился седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 52
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 14, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

Игра проходила в Казани и завершилась со счётом 64:55 (16:10, 17:19, 17:10, 14:16) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии стал 4-3 в пользу УНИКСа. Таким образом, клуб из Казани прошёл в финал соревнований.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал американский центровой Маркус Бингэм. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 11 очков, а также совершив 12 подборов. Ещё по 11 очков УНИКСу принесли Пэрис Ли и Алексей Швед.

В составе «Зенита» чаще всего кольцо УНИКСа поражал российский форвард Георгий Жбанов. На его счету 14 очков, а также пять подборов и одна передача.

В финальной серии Единой лиги УНИКС встретится с московским ЦСКА.

