УНИКС победил «Зенит» в седьмом матче серии и вышел в финал Единой лиги

Закончился седьмой матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ, в котором встречались казанский УНИКС и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Игра проходила в Казани и завершилась со счётом 64:55 (16:10, 17:19, 17:10, 14:16) в пользу хозяев площадки. Счёт в серии стал 4-3 в пользу УНИКСа. Таким образом, клуб из Казани прошёл в финал соревнований.

Лучшую результативность в составе победителей продемонстрировал американский центровой Маркус Бингэм. Он оформил дабл-дабл, принеся команде 11 очков, а также совершив 12 подборов. Ещё по 11 очков УНИКСу принесли Пэрис Ли и Алексей Швед.

В составе «Зенита» чаще всего кольцо УНИКСа поражал российский форвард Георгий Жбанов. На его счету 14 очков, а также пять подборов и одна передача.

В финальной серии Единой лиги УНИКС встретится с московским ЦСКА.