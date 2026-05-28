Определились финалисты серии плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026

Определились все участники решающих серий плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. За золотые медали поборются московский ЦСКА и казанский УНИКС, за бронзу — «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

УНИКС в седьмом матче полуфинала дома победил «Зенит» со счётом 64:55 и выиграл серию 4-3. Решающую роль в стартовом отрезке сыграл центровой Маркус Бингэм, оформивший три блок-шота за первые семь минут и завершивший матч с дабл-даблом (11 очков, 12 подборов). Казанцы потеряли по ходу игры Алексея Шведа (11 очков в первой половине), покинувшего площадку из-за травмы. Капитан Дмитрий Кулагин и Джален Рейнольдс вышли на матч с повреждениями.

ЦСКА ранее выиграл свою полуфинальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1.

Для УНИКСа это девятый финал в клубной истории и четвёртый за последние шесть лет. Первая игра финальной серии до четырёх побед пройдёт в Москве 2 июня, начало — в 19:30 мск. Серии за бронзу также пройдут до четырёх побед.