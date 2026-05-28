Определились финалисты серии плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026

Определились финалисты серии плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Определились все участники решающих серий плей-офф Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026. За золотые медали поборются московский ЦСКА и казанский УНИКС, за бронзу — «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

УНИКС в седьмом матче полуфинала дома победил «Зенит» со счётом 64:55 и выиграл серию 4-3. Решающую роль в стартовом отрезке сыграл центровой Маркус Бингэм, оформивший три блок-шота за первые семь минут и завершивший матч с дабл-даблом (11 очков, 12 подборов). Казанцы потеряли по ходу игры Алексея Шведа (11 очков в первой половине), покинувшего площадку из-за травмы. Капитан Дмитрий Кулагин и Джален Рейнольдс вышли на матч с повреждениями.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 52
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 14, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

ЦСКА ранее выиграл свою полуфинальную серию у «Локомотива-Кубань» со счётом 4-1.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
23 мая 2026, суббота. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
103 : 92
Локомотив-Кубань
Краснодар
ЦСКА: Тримбл - 29, Уэйр - 16, Жан-Шарль - 14, Курбанов - 12, Ухов - 8, Руженцев - 6, Астапкович - 6, Антонов - 6, Кливленд - 4, Митрович - 2, Карпенко, Чадов
Локомотив-Кубань: Миллер - 20, Мур - 18, Мартин - 15, Квитковских - 11, Ищенко - 11, Темиров - 10, Коновалов - 3, Хантер - 2, Хаджибегович - 2, Коско, Шеянов, Самойленко

Для УНИКСа это девятый финал в клубной истории и четвёртый за последние шесть лет. Первая игра финальной серии до четырёх побед пройдёт в Москве 2 июня, начало — в 19:30 мск. Серии за бронзу также пройдут до четырёх побед.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
