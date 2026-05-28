Определились участники серии Единой лиги за третье место

В серии за третье место чемпионата Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026 сойдутся краснодарский клуб «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургский коллектив «Зенит».

Обеим командам не удалось пробиться в финал чемпионата. «Локо» на пути к борьбе за титул остановил московский ЦСКА, выиграв четыре встречи из проведённых пяти в серии 1/2 финала стадии плей-офф ЕЛ. А сине-бело-голубым не хватило одной победы в полуфинальной серии с УНИКСом, в которой санкт-петербургский клуб уступил со счётом 3-4, для выхода в финал организации.

Напомним, действующим чемпионом Единой лиги является московский клуб ЦСКА, который в прошлом году обыграл «Зенит».