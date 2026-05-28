Стало известно расписание серии Единой лиги между «Локо» и «Зенитом» за третье место

Серия за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургской командой «Зенит» начнётся 1 июня 2026 года. Встречи серии пройдут до трёх побед. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей серии.

Полное расписание матчей серии Единой лиги за третье место:

Матч 1: 1 июня — Санкт-Петербург.

Матч 2: 3 июня — Санкт-Петербург.

Матч 3: 7 июня (16:00 мск) — Краснодар, «Баскет-Холл».

Матч 4 (при необходимости): 9 июня (20:00 мск) — Краснодар, «Баскет-Холл»

Матч 5 (при необходимости): 12 июня — Санкт-Петербург.

Прямые трансляции встреч будут доступны на ресурсах Единой лиги ВТБ и на телеканале «Матч ТВ».