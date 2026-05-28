Стало известно расписание серии Единой лиги между «Локо» и «Зенитом» за третье место

Серия за бронзовые медали Единой лиги ВТБ между краснодарским клубом «Локомотив-Кубань» и санкт-петербургской командой «Зенит» начнётся 1 июня 2026 года. Встречи серии пройдут до трёх побед. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей серии.
Полное расписание матчей серии Единой лиги за третье место:
Матч 1: 1 июня — Санкт-Петербург.
Матч 2: 3 июня — Санкт-Петербург.
Матч 3: 7 июня (16:00 мск) — Краснодар, «Баскет-Холл».
Матч 4 (при необходимости): 9 июня (20:00 мск) — Краснодар, «Баскет-Холл»
Матч 5 (при необходимости): 12 июня — Санкт-Петербург.
Прямые трансляции встреч будут доступны на ресурсах Единой лиги ВТБ и на телеканале «Матч ТВ».