Баскетбол Новости

Емченко прокомментировал поражение «Зенита» в седьмом матче полуфинальной серии

Емченко прокомментировал поражение «Зенита» в седьмом матче полуфинальной серии
Защитник санкт-петербургского «Зенита» россиянин Владислав Емченко прокомментировал поражение сине-бело-голубых в седьмом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Игра завершилась со счётом 64:55 в пользу казанцев, что позволило им выйти в финал ЕЛ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 52
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 14, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Много эмоций, никто не любит проигрывать, тем более в такой важной игре, от которой зависит выход в финал. В баскетболе многое зависит от психологии, мы упустили преимущество по серии, УНИКС нас догнал, и сегодня важнее всего было отбросить все мысли о том, что было сделано в предыдущих играх, и не думать о том, что будет. Надо было играть в моменте, и обе команды заслуживали сегодня победить, но УНИКС был лучше.

Все расстроены, это была не самая результативная игра от обеих команд, много защиты. Обе команды устали, мы хотели выйти в финал, но такова реальность. Нам ещё есть за что бороться, есть время, чтобы отдохнуть и подготовиться к матчам за бронзу.

Многие ребята играли с повреждениями, на таблетках, но уверен, что и у УНИКСа не все были здоровы. У нас достаточно игроков ротации, мы могли сплотиться и выиграть эту игру, но что есть, то есть», – передаёт слова Емченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

