Емченко: о чём можно говорить с такой реализацией бросков?

Защитник «Зенита» Владислав Емченко проанализировал поражение сине-бело-голубых в седьмой игре серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом со счётом 64:55. Эта победа стало четвёртой для казанцев в серии, что позволило им выйти в финал ЕЛ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 52
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 14, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Психология – это часть игры. Физически мы могли играть и ближе к защите, и результативнее. 52 очка – это очень мало, особенно при наших возможностях. У нас много талантливых игроков, но в нападении мы очень мало реализовывали бросков, о чём можно говорить с такой реализацией. Мы хорошо играли в защите, но в атаке не нашли лазейки против их защиты.

УНИКС менял защиту в течение игры, иногда это была зонная защита, иногда личная, их игроки кучно стояли, часто на площадке были Андрей Лопатин, Маркус Бингэм, Михаил Беленицкий, они все за два метра.

В зону тяжело было даже заходить, тем более обыгрывать. В какой-то момент мы просто остановились, от нас были броски на последних секундах, мы могли устраивать «трёшки» в каждой атаке, хотелось больше двигать мяч, но УНИКС нам не позволил», – передаёт слова Емченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

