Радоньич: 28% двухочковых — невозможно выигрывать матчи с такой реализацией моментов

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич разобрал поражение своих подопечных в седьмой игре серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Эта победа стала четвёртой для казанцев в серии, что позволило им выйти в финал ЕЛ.

«Всегда нужно стараться хорошо играть в защите, но это не всегда помогает выигрывать матчи, нужно ещё и здорово действовать в нападении. Если анализировать игру, то в первой половине отмечу количество потерь.

Мы на протяжении всех 40 минут показывали хорошую защиту, но, несмотря на хорошую оборону, с такой реализацией невозможно выигрывать матчи. 28% на двухочковых, мы не забивали важные мячи, всё решил слабый процент реализации моментов.

Тем не менее в третьей четверти мы подобрались к УНИКСу, но не было хладнокровия, чтобы наладить ситуацию в нападении. К тому же бросок Пэриса Ли под сирену закрыл очередной рывок УНИКСа и создал важное преимущество для нашего соперника.

Сейчас нам нужно переключиться и думать о матчах с «Локомотивом». Кроме того, желаем удачи УНИКСу в серии с ЦСКА», – передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.