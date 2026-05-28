Радоньич: 28% двухочковых — невозможно выигрывать матчи с такой реализацией моментов

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич разобрал поражение своих подопечных в седьмой игре серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом. Эта победа стала четвёртой для казанцев в серии, что позволило им выйти в финал ЕЛ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 52
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 14, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Всегда нужно стараться хорошо играть в защите, но это не всегда помогает выигрывать матчи, нужно ещё и здорово действовать в нападении. Если анализировать игру, то в первой половине отмечу количество потерь.

Мы на протяжении всех 40 минут показывали хорошую защиту, но, несмотря на хорошую оборону, с такой реализацией невозможно выигрывать матчи. 28% на двухочковых, мы не забивали важные мячи, всё решил слабый процент реализации моментов.

Тем не менее в третьей четверти мы подобрались к УНИКСу, но не было хладнокровия, чтобы наладить ситуацию в нападении. К тому же бросок Пэриса Ли под сирену закрыл очередной рывок УНИКСа и создал важное преимущество для нашего соперника.

Сейчас нам нужно переключиться и думать о матчах с «Локомотивом». Кроме того, желаем удачи УНИКСу в серии с ЦСКА», – передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

