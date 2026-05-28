Защитник «Зенита» Владислав Емченко назвал ключевые причины поражения от УНИКСа

Защитник «Зенита» Владислав Емченко после седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (55:64) объяснил причины поражения команды.

«Важно, что от нас не было какого-то энерготолчка. Игра была вязкая, много глупых потерь от обеих команд, нам нужно было сделать экстра-шаг и на морально-волевых забить в отрыве, но мы не реализовали наши переходы, потеряли мячи. Это детали, которые могли перевернуть матч. Не сказать, что УНИКС перевернул игру, но особенно в концовке он был сильнее и умнее нас.

Баскетбол — такая игра, где нельзя выключаться. Сколько примеров, что команды ведут в 15 очков и проигрывают. Нельзя расслабляться ни на секунду. Я бы не сказал на самом деле, что мы хорошо играли в первой половине и плохо во второй, просто мы в целом допустили больше ошибок, чем должны были, в седьмой игре полуфинала и не показали свой баскетбол», — передаёт слова Емченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.