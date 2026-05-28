Радоньич: мы не успели физически восстановиться, семь игр, плотное расписание

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич после седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (55:64) объяснил причины поражения команды.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Поздравляю УНИКС с победой в матче и в серии. Если говорить про эту игру, то посмотрите на счёт. Я не думаю, что это был лучший матч для просмотра. Но УНИКС играл лучше, чем мы, и они победили в защите. Мы хорошо сыграли, но в атаке не реализовывали ни двухочковые, ни трёхочковые.

Кроме того, было много потерь. 17 — это критично для победы над такой мастеровитой командой. Сейчас мы должны проанализировать, что было сделано не так. Это была тяжёлая серия — семь игр, и каждый матч был очень тяжёлым, напряжённым.

Мы увидели кардинально противоположные матчи, не все успели физически восстановиться. Плотное расписание, непросто было играть», — передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

