Радоньич: мы не успели физически восстановиться, семь игр, плотное расписание

Главный тренер «Зенита» Деян Радоньич после седьмого матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с УНИКСом (55:64) объяснил причины поражения команды.

«Поздравляю УНИКС с победой в матче и в серии. Если говорить про эту игру, то посмотрите на счёт. Я не думаю, что это был лучший матч для просмотра. Но УНИКС играл лучше, чем мы, и они победили в защите. Мы хорошо сыграли, но в атаке не реализовывали ни двухочковые, ни трёхочковые.

Кроме того, было много потерь. 17 — это критично для победы над такой мастеровитой командой. Сейчас мы должны проанализировать, что было сделано не так. Это была тяжёлая серия — семь игр, и каждый матч был очень тяжёлым, напряжённым.

Мы увидели кардинально противоположные матчи, не все успели физически восстановиться. Плотное расписание, непросто было играть», — передаёт слова Радоньича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.