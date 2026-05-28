Перасович назвал переломный момент в серии с «Зенитом». Его УНИКС выиграл, уступая 1-3

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович назвал переломный момент в серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом». Казанцам удалось отыграться с 1-3 до 4-3 и выйти в финал чемпионата.

«Я очень счастлив за наших фанатов, за игроков. Мы вышли в финал после такой невероятной полуфинальной серии, в которой мы проигрывали 1-3, но играли с сердцем, с уверенностью и мужеством. Хочется поблагодарить наших болельщиков, которые очень нам помогли сегодня.

По ходу серии мы потерпели три поражения подряд, и казалось, что соперник лучше нас, что они показывают лучший баскетбол. Нам важно было обрести уверенность, в пятом матче мы доказали, что можем играть с этим «Зенитом», мы выиграли ту игру без особых проблем, и это изменило многое. Это был переломный момент, дальше мы стали играть жёстче, сконцентрированнее», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

УНИКС — в финале! «Зенит» не справился с давлением после 3-1
