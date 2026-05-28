Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Мозгов вручил «Золотую клюшку» Шарипзянову на церемонии закрытия сезона КХЛ

Мозгов вручил «Золотую клюшку» Шарипзянову на церемонии закрытия сезона КХЛ
Комментарии

Прославленный российский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов вручил приз «Золотая клюшка КХЛ» защитнику «Авангарда» Дамиру Шарипзянову на церемонии закрытия сезона КХЛ в Москве.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.

Материалы по теме
Защитника «Авангарда» Шарипзянова признали самым ценным игроком чемпионата КХЛ
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android