Мозгов вручил «Золотую клюшку» Шарипзянову на церемонии закрытия сезона КХЛ

Прославленный российский баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов вручил приз «Золотая клюшка КХЛ» защитнику «Авангарда» Дамиру Шарипзянову на церемонии закрытия сезона КХЛ в Москве.

В минувшем регулярном чемпионате 30-летний Шарипзянов провёл 66 матчей, в которых отметился 23 заброшенными шайбами и 44 результативными передачами при полезности «+28». Он стал лучшим бомбардиром и снайпером среди защитников по итогам регулярки, а также установил новый рекорд лиги по количеству очков среди защитников за один регулярный чемпионат. В плей-офф на его счету 17 игр и 10 (2+8) очков.