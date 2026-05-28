Тренер УНИКСа Перасович высказался о состоянии здоровья Алексея Шведа

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о состоянии здоровья 37-летнего защитника казанского клуба россиянина Алексея Шведа.

«Главная проблема – это травмы, сегодня Алексей Швед, вероятно, получил травму. У него что-то с мениском, но мы пока не знаем, насколько всё серьёзно», – передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Швед в минувшем сезоне Единой лиги ВТБ принял участие в 37 матчах. В среднем за игру российский защитник набирал 9,2 очка, делал 2,5 подбора, отдавал 5,8 передачи, а также совершал 0,8 перехвата. В составе сборной России стал обладателем бронзовых медалей Олимпийских игр 2012 года и чемпионата Европы 2011 года.