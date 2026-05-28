Лопатин: мы перебороли не только «Зенит», но и себя, много игроков играли через травмы

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин поделился мыслями насчёт победы в седьмой игре серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Эта победа стало четвёртой для казанцев в серии, что позволило им выйти в финал ЕЛ.

«После четвёртого матча серии мы собрались и договорились, что ничего ещё не закончено, «Зенит» считал иначе, но мы ответили очень достойно. «Зенит» – очень крутая и сильная команда, я не могу выделить один момент или один матч в серии, но назову, пожалуй, сегодняшний.

Сегодня мы перебороли не только «Зенит», но и себя. Много игроков играли через травмы, у других ребят были свои проблемы, и то, что мы все вместе это сделали – это сильно и круто», – передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.