Лопатин: мы перебороли не только «Зенит», но и себя, много игроков играли через травмы

Лопатин: мы перебороли не только «Зенит», но и себя, много игроков играли через травмы
Форвард УНИКСа Андрей Лопатин поделился мыслями насчёт победы в седьмой игре серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с санкт-петербургским «Зенитом». Эта победа стало четвёртой для казанцев в серии, что позволило им выйти в финал ЕЛ.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«После четвёртого матча серии мы собрались и договорились, что ничего ещё не закончено, «Зенит» считал иначе, но мы ответили очень достойно. «Зенит» – очень крутая и сильная команда, я не могу выделить один момент или один матч в серии, но назову, пожалуй, сегодняшний.

Сегодня мы перебороли не только «Зенит», но и себя. Много игроков играли через травмы, у других ребят были свои проблемы, и то, что мы все вместе это сделали – это сильно и круто», – передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

УНИКС — в финале! «Зенит» не справился с давлением после 3-1
