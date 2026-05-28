Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лопатин: спасибо за мотивирующее видео с нашими родственниками и жёнами

Лопатин: спасибо за мотивирующее видео с нашими родственниками и жёнами
Комментарии

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин после победы над «Зенитом» в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ рассказал, что помогло команде переломить серию.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Большое спасибо за мотивирующее видео с нашими родственниками, жёнами и детьми, это дало нам энергию, запал. Я в первый раз увидел такое видео от ЦСКА, когда они играли в «Финале четырёх». Сейчас уже я был в другой роли и понял, каково играть после таких видео. Это огромная мотивация и это даёт невероятные силы. Благодаря этому мы вышли в финал, сейчас важно сохранить этот запал и забрать золото.

Это видео замотивировало и нас не отпускало, мы бились за наш дом. К тому же классно, что этот матч был у нас дома, где были наши болельщики. Это подарок для нас и для них. Домашние трибуны — это всплеск энергии, когда переживают вместе с тобой. Это классно, особенно когда они в твою пользу», — передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
УНИКС — в финале! «Зенит» не справился с давлением после 3-1
УНИКС — в финале! «Зенит» не справился с давлением после 3-1
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android