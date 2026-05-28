Лопатин: спасибо за мотивирующее видео с нашими родственниками и жёнами

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин после победы над «Зенитом» в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ рассказал, что помогло команде переломить серию.

«Большое спасибо за мотивирующее видео с нашими родственниками, жёнами и детьми, это дало нам энергию, запал. Я в первый раз увидел такое видео от ЦСКА, когда они играли в «Финале четырёх». Сейчас уже я был в другой роли и понял, каково играть после таких видео. Это огромная мотивация и это даёт невероятные силы. Благодаря этому мы вышли в финал, сейчас важно сохранить этот запал и забрать золото.

Это видео замотивировало и нас не отпускало, мы бились за наш дом. К тому же классно, что этот матч был у нас дома, где были наши болельщики. Это подарок для нас и для них. Домашние трибуны — это всплеск энергии, когда переживают вместе с тобой. Это классно, особенно когда они в твою пользу», — передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.