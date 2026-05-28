Лопатин: когда «Ак Барс» играл — вывешивали их джерси, хотелось бы увидеть баскетбольные

Форвард УНИКСа Андрей Лопатин после выхода в финал Единой лиги ВТБ поделился ожиданиями от серии с ЦСКА.

«Нам тренер сказал, что сейчас важно выдохнуть, чтобы убрать этот всплеск эмоций и с завтрашнего дня уже будем готовиться к финалу. Дадим ЦСКА не меньший бой, посмотрим, как будем играть, тренерскую установку на финал ещё не знаем.

Если получится выиграть чемпионство для Казани — будет супер. Хочется, чтобы вся Казань объединилась, как когда «Ак Барс» играл в финале. Я проходил по улице и видел много людей в джерси «Ак Барса», их [джерси] вывешивали на улицах. Хотелось бы сейчас увидеть баскетбольные джерси», — передаёт слова Лопатина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

