Перасович: как тренер я проходил через многое, это самый важный камбэк в моей карьере

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Зенитом» в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ назвал этот камбэк самым значимым в тренерской карьере.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Как тренер я проходил через многое, мы обыгрывали «Панатинаикос» на их арене, на глазах 20 тысяч зрителей. Эта победа не подарит нам чемпионство, но, вероятно, это самый важный камбэк в моей карьере.

До этого в Хорватии моя команда уступала 0-2, но забрала серию 3-2. Это была сложная серия, но тем не менее мы уверены в себе, с нашей верой в себя всё в порядке. Мы провели отличный матч, показали хорошую командную «химию» и дух. Финал — не за горами», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

