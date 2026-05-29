Перасович: как тренер я проходил через многое, это самый важный камбэк в моей карьере

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Зенитом» в седьмом матче полуфинала Единой лиги ВТБ назвал этот камбэк самым значимым в тренерской карьере.

«Как тренер я проходил через многое, мы обыгрывали «Панатинаикос» на их арене, на глазах 20 тысяч зрителей. Эта победа не подарит нам чемпионство, но, вероятно, это самый важный камбэк в моей карьере.

До этого в Хорватии моя команда уступала 0-2, но забрала серию 3-2. Это была сложная серия, но тем не менее мы уверены в себе, с нашей верой в себя всё в порядке. Мы провели отличный матч, показали хорошую командную «химию» и дух. Финал — не за горами», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.