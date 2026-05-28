Перасович высказался о предстоящем финале Единой лиги с ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович поделился ожиданиями от финальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Завтра у команды будет один выходной. Дальше мы будем играть с ЦСКА, они уже ждут нас. Нужно восстановиться, но важно и то, что мы подойдём к этим играм в хорошем тонусе и с энергией.

Всегда лучше выиграть серию 4-0. Долгая серия — это сложно, но это и красота баскетбола. В третий раз я выигрываю как тренер УНИКСа полуфинал в седьмом матче, до этого побеждал в 2024-м «Локомотив», а когда в 2023 году мы обыграли, как и сейчас «Зенит», впоследствии мы стали чемпионами. У нас ребята с характером, мы много эмоций отдали, но постараемся выиграть финал», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.