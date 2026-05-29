Адам Сильвер заявил, что НБА внедрит систему на основе ИИ для проверки решений судей

Комиссионер НБА Адам Сильвер рассказал, что лига постепенно перейдёт на автоматическую систему просмотров спорных моментов.

«Объективные решения будет принимать искусственный интеллект с помощью камер, тогда мы сможем избежать ошибок. Мы перейдём к системе вроде Hawk-Eye… Объективные решения будет принимать искусственный интеллект с помощью камер по всему периметру площадки. Тогда не придётся тратить челленджи на простые эпизоды. Это произойдёт мгновенно. Всё будет происходить автоматически. Игра продолжается. Вам больше не придётся сталкиваться с возражениями по этим вопросам», — приводит слова Сильвера портал Basketball Network.