«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 28+10

Утром 29 мая завершился шестой матч плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 118:91. Счёт в серии стал равным — 3-3.

Самым результативным в составе хозяев стал французский центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов, а также отдал две передачи.

У гостей лучшую результативность продемонстрировал защитник Шей Гилджес-Александер, в его активе 15 очков. Центровой команды Чет Холмгрен также сделал дабл-дабл — 10 очков, 11 подборов. Также Чет отметился одной передачей.

Седьмой матч серии между командами состоится 31 мая в Оклахоме.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».