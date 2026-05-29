Сан-Антонио Спёрс — Оклахома-Сити Тандер, результат матча 29 мая 2026, счет 118:91, плей-офф НБА 2025-2026

«Сан-Антонио» обыграл «Оклахому» и сравнял счёт в серии. У Вембаньямы — 28+10
Комментарии

Утром 29 мая завершился шестой матч плей-офф НБА, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимал «Оклахома-Сити Тандер». Встреча прошла в Сан-Антонио (Техас, США) на стадионе «Фрост Бэнк-центр» и закончилась победой хозяев со счётом 118:91. Счёт в серии стал равным — 3-3.

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич

Самым результативным в составе хозяев стал французский центровой Виктор Вембаньяма, который оформил дабл-дабл — 28 очков и 10 подборов, а также отдал две передачи.

У гостей лучшую результативность продемонстрировал защитник Шей Гилджес-Александер, в его активе 15 очков. Центровой команды Чет Холмгрен также сделал дабл-дабл — 10 очков, 11 подборов. Также Чет отметился одной передачей.

Седьмой матч серии между командами состоится 31 мая в Оклахоме.

В регулярном чемпионате «Тандер» заняли первое место в Западной конференции. «Спёрс» финишировали на втором месте на Западе.

Напомним, «Оклахома» является действующим победителем НБА, в финальной серии прошлогоднего розыгрыша команда обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Тонкий расчёт. Как Гилджес-Александер нашёл лазейку в НБА, которая даёт результат
