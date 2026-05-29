НБА: результаты матчей плей-офф на 29 мая

В ночь на 29 мая в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день плей-офф сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его результатом.

НБА. Результаты игр плей-офф на 29 мая:

«Сан-Антонио Спёрс» — «Оклахома-Сити Тандер» — 118:91.

Таким образом, «Сан-Антонио» сравнял счёт в серии: 3-3. Седьмой матч между командами состоится 31 мая в Оклахоме.

Ранее «Нью-Йорк Никс» закрыл серию Восточной конференции с «Кливленд Кавальерс» со счётом 4-0 и вышел в финал плей-офф НБА.

Напомним, «Оклахома» является действующим чемпионом лиги.