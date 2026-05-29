Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Виктор Вембаньяма установил уникальный рекорд в 6-й игре с «Оклахомой», превзойдя Данкана

Виктор Вембаньяма установил уникальный рекорд в 6-й игре с «Оклахомой», превзойдя Данкана
Комментарии

22-летний французский центровой Виктор Вембаньяма, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс», установил уникальный рекорд в шестом матче финала Западной конференции с «Оклахома-Сити Тандер» (118:91; счёт в серии 3-3).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич

Виктор набрал 28 очков, сделал 10 подборов и три блок-шота, что стало его восьмым разом, когда в текущем плей-офф он за один матч записывал на свой счёт 25+ очков и 1+ подборов, превзойдя достижение легенды техасского клуба Тима Данкана (в 2005 и 2006 годах).

Это также самое большое количество таких игр за один плей-офф с 2002 года, когда у Шакила О'Нила их набралось 10.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Читайте далее:
Всё решит седьмой матч. «Сан-Антонио» и «Оклахома» — украшение плей-офф НБА! Всё решит седьмой матч. «Сан-Антонио» и «Оклахома» — украшение плей-офф НБА!
«Оклахома» провела кошмарный матч на пороге финала НБА. Разбираемся, почему так вышло «Оклахома» провела кошмарный матч на пороге финала НБА. Разбираемся, почему так вышло
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android