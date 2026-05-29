«Не боимся ЦСКА». Алексей Швед — о финале Единой лиги с армейцами

37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, после победы в седьмом матче 1/2 финала с «Зенитом» (64:55; счёт в серии 4-3) высказался о финале с ЦСКА.

«Мы не боимся ЦСКА. Сейчас плей-офф — в регулярном сезоне мы не играли так цепко в защите, как сейчас. Так что мы готовы — финал будет другим. Главное — верить в себя, жёстко играть, следовать тактике», — приводит слова Шведа ТАСС.

Казанцы одержали победу в первом матче 1/2 финала с «Зенитом», но затем потерпели три поражения подряд от санкт-петербургского клуба. Находясь в одном поражении от игры за третье место, казанцы смогли три раза кряду одолеть «Зенит» и выйти в финал.