«Не боимся ЦСКА». Алексей Швед — о финале Единой лиги с армейцами

«Не боимся ЦСКА». Алексей Швед — о финале Единой лиги с армейцами


37-летний российский баскетболист Алексей Швед, выступающий на позиции защитника за команду Единой лиги ВТБ УНИКС, после победы в седьмом матче 1/2 финала с «Зенитом» (64:55; счёт в серии 4-3) высказался о финале с ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Мы не боимся ЦСКА. Сейчас плей-офф — в регулярном сезоне мы не играли так цепко в защите, как сейчас. Так что мы готовы — финал будет другим. Главное — верить в себя, жёстко играть, следовать тактике», — приводит слова Шведа ТАСС.

Казанцы одержали победу в первом матче 1/2 финала с «Зенитом», но затем потерпели три поражения подряд от санкт-петербургского клуба. Находясь в одном поражении от игры за третье место, казанцы смогли три раза кряду одолеть «Зенит» и выйти в финал.

Календарь плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
Сетка плей-офф Единой лиги сезона-2025/2026
