«Неожиданно феноменально». Президент УНИКСа — о камбэке казанцев с 1-3 в серии с «Зенитом»

Президент команды Единой лиги ВТБ Евгений Богачёв отреагировал на проход своих подопечных в финал сезона-2025/2026 после победы в 1/2 финала с «Зенитом» со счётом 4-3, где казанцы перевернули серию, уступая 1-3.

«Настроение замечательное! Эмоции переполняют нас! Мы очень рады. Главное ведь не только что выиграли, главное — подняться с 1-3. В итоге мы выиграли 4-3 — это феноменально. Неожиданно феноменально. Наш тренер Перасович просто гениальный! У петербуржцев равная по силе с нами команда. В чём‑то сильнее, в чём‑то слабее. Там много хороших, очень сильных игроков. Сколько народу пришло на решающий матч! Мы не могли подвести наших болельщиков.

Мы рады, что вышли в финале на ЦСКА. Ватутин — мой очень хороший товарищ. Но сейчас наши команды сразятся на паркете. Как говорится, он мне друг, но истина дороже (смеётся)», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».