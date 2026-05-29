«Неожиданно феноменально». Президент УНИКСа — о камбэке казанцев с 1-3 в серии с «Зенитом»
Президент команды Единой лиги ВТБ Евгений Богачёв отреагировал на проход своих подопечных в финал сезона-2025/2026 после победы в 1/2 финала с «Зенитом» со счётом 4-3, где казанцы перевернули серию, уступая 1-3.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Настроение замечательное! Эмоции переполняют нас! Мы очень рады. Главное ведь не только что выиграли, главное — подняться с 1-3. В итоге мы выиграли 4-3 — это феноменально. Неожиданно феноменально. Наш тренер Перасович просто гениальный! У петербуржцев равная по силе с нами команда. В чём‑то сильнее, в чём‑то слабее. Там много хороших, очень сильных игроков. Сколько народу пришло на решающий матч! Мы не могли подвести наших болельщиков.

Мы рады, что вышли в финале на ЦСКА. Ватутин — мой очень хороший товарищ. Но сейчас наши команды сразятся на паркете. Как говорится, он мне друг, но истина дороже (смеётся)», — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».

УНИКС — в финале! «Зенит» не справился с давлением после 3-1
