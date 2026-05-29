«Казанцы проявили характер в серии». Корстин — о выходе УНИКСа в финал ЕЛ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин высказалась о выступлении казанского УНИКСа в серии 1/2 плей-офф ЕЛ с санкт-петербургским «Зенитом». УНИКС смог отыграться с 1-3 до 4-3 и выйти в финал чемпионата.

«Седьмой матч — это всегда отдельная история. Здесь уже не остаётся права на ошибку: и для УНИКСа, и для «Зенита» это была главная игра сезона. УНИКС показал характер и не только отыгрался со счёта 1-3, но и довёл полуфинальное противостояние до победы.

Сегодняшний матч получился очень вязким и малорезультативным, но именно в таком баскетболе УНИКС чувствовал себя уверенно. Казанцы ещё раз доказали, что не случайно были лучшей обороняющейся командой сезона. Сегодня они навязали «Зениту» свой ритм и практически на протяжении всего матча держали игру под контролем через защиту.

«Зенит» не сдавался. Это очень сильная, опытная команда, и сама серия показала, насколько высока конкуренция в нашем плей‑офф. Но сегодня в решающем матче петербуржцам не хватило стабильности в атаке: дальние попадания не стали тем фактором, который мог переломить матч.

Сыграл свою роль и фактор площадки. УНИКС получил это преимущество по итогам регулярного сезона, заслужил право провести седьмой матч дома — и сегодня заполненный «Баскет‑холл» действительно помог команде. В таких матчах поддержка трибун даёт дополнительную энергию.

Поздравляю УНИКС с выходом в финал, теперь их ждёт противостояние с действующим чемпионом — ЦСКА. Это отличная вывеска, уверена, нас ожидает интересная серия», — приводит слова Корстин портал «Матч ТВ».

