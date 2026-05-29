Главная Баскетбол Новости

Чемпион НБА Мозгов рассказал, за кого болеет в КХЛ

Прославленный российский баскетболист, чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тимофей Мозгов рассказал о том, какой клуб поддерживает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«У меня есть хорошие друзья в хоккее, близкие люди. С недавних пор я и сам оказался связан с хоккеем — мне сделали коньки 53-го размера, сделали клюшку. Скоро я переборю свою лень и тоже буду играть в хоккей. Не буду врать: за кем-то конкретно пристально не слежу. Но если болею, то за «Спартак». Мой первый матч КХЛ, на который я сходил, был именно матч «Спартака». Потом я ходил и на футбол на «Спартак». Поэтому поддерживаю красно-белых», — приводит слова Мозгова «РИА Новости».

