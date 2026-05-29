Кущенко: в «Самаре» хотели продолжить выступление в Единой лиге

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко сообщил, что «Самара» хочет продолжить выступать в чемпионате, однако пока руководство клуба не прислало необходимых документов для подтверждения участия в сезоне-2026/2027.

«Все заявки на следующий сезон находятся на рассмотрении. В этом году подтверждающие документы мы как никогда жёстко запрашиваем. Заявки „Динамо“ [Владивосток], „Астаны“ находятся на рассмотрении. „Самара“ заявку не подала, но были прямые звонки, нам сообщили, что они хотели бы остаться и подтвердить бюджет. Но документы мы собираем и изучаем очень серьёзно, чтобы не было так, что поиграли до Нового года, а потом — извините», — приводит слова Кущенко ТАСС.