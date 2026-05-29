«Не всегда совершенен». Тренер «Сан-Антонио» — о выступлении Вембаньямы в плей-офф

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон высказался о лидере клуба центровом Викторе Вембаньяме после победы над «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче финала Западной конференции (118:91; счёт в серии 3-3).

НБА — плей-офф . 1/2 финала. 6-й матч
29 мая 2026, пятница. 03:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 91
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 28, Харпер - 18, Касл - 17, Васселл - 12, Шампани - 10, Джонсон - 9, Олиник - 6, Барнс - 6, Фокс - 5, Корнет - 3, Брайант - 2, Уотерс III - 2, Маклафлин, Миллер, Бийомбо, Джонс-Гарсия, Пламли, Ингрэм
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 15, Маккейн - 13, Уоллес - 11, Холмгрен - 10, Хартенштайн - 10, Карузо - 7, Уильямс - 7, Дорт - 5, Уиггинс - 5, Уильямс - 4, Джо - 3, Уильямс - 1, Сорбер, Сэндфорт, Карлсон, Барнхайзер, Митчелл, Топич

«Он не всегда совершенен, и иногда ему нужно помогать. Это очевидно, ведь ему всего 22 года. Но его страсть и желание быть именно там, где он есть, в авангарде всего, принимать на себя ответственность, роль и бремя того, что он делает… Я не знаю, что ещё сказать. Ему комфортно с этим независимо от результата и того, как это может выглядеть. Это, возможно, его самый большой рост в этом году: не ждать, когда будет создана идеальная ситуация, или не идти чисто по одним требованиям и указаниям, когда ему говорят, что делать, всё время, а импровизировать — атаковать в момент, когда уверен в себе», — приводит слова Джонсона ESPN.

