«Не всегда совершенен». Тренер «Сан-Антонио» — о выступлении Вембаньямы в плей-офф

Главный тренер команды НБА «Сан-Антонио Спёрс» Митч Джонсон высказался о лидере клуба центровом Викторе Вембаньяме после победы над «Оклахома-Сити Тандер» в шестом матче финала Западной конференции (118:91; счёт в серии 3-3).

«Он не всегда совершенен, и иногда ему нужно помогать. Это очевидно, ведь ему всего 22 года. Но его страсть и желание быть именно там, где он есть, в авангарде всего, принимать на себя ответственность, роль и бремя того, что он делает… Я не знаю, что ещё сказать. Ему комфортно с этим независимо от результата и того, как это может выглядеть. Это, возможно, его самый большой рост в этом году: не ждать, когда будет создана идеальная ситуация, или не идти чисто по одним требованиям и указаниям, когда ему говорят, что делать, всё время, а импровизировать — атаковать в момент, когда уверен в себе», — приводит слова Джонсона ESPN.