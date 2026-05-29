Сергей Кущенко восторженно отреагировал на победу УНИКСа в серии с «Зенитом»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мыслями насчёт победы УНИКСа в седьмой игре серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Эта победа стала четвёртой для казанцев в серии, что позволило им выйти в финал ЕЛ, где они поборются за чемпионство с московским ЦСКА.

«Казань набрала ход, вернуться с 1-3 — это невероятно.

То, что в седьмом матче произошло, на мой взгляд, это тренерская победа. Было больше опций в защите, больше комбинаций. Да, игра была очень нервной. Количество ошибок и с той, и с другой стороны зашкаливало. Но седьмая игра — это особый вид баскетбола», — приводит слова Кущенко ТАСС.