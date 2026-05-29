Сергей Кущенко восторженно отреагировал на победу УНИКСа в серии с «Зенитом»

Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мыслями насчёт победы УНИКСа в седьмой игре серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Эта победа стала четвёртой для казанцев в серии, что позволило им выйти в финал ЕЛ, где они поборются за чемпионство с московским ЦСКА.

Единая лига ВТБ . 1/2 финала
28 мая 2026, четверг. 19:00 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
64 : 55
Зенит
Санкт-Петербург
УНИКС: Бингэм - 11, Ли - 11, Швед - 11, Лопатин - 9, Рейнольдс - 8, Д. Кулагин - 7, М. Кулагин - 5, Стюарт - 2, Беленицкий, Захаров, Абдулбасиров, Стуленков
Зенит: Жбанов - 17, Мун - 10, Емченко - 9, Мартюк - 6, Роберсон - 5, Воронцевич - 5, Фрейзер - 3, Карасёв, Узинский, Бако, Земский, Шаманич

«Казань набрала ход, вернуться с 1-3 — это невероятно.

То, что в седьмом матче произошло, на мой взгляд, это тренерская победа. Было больше опций в защите, больше комбинаций. Да, игра была очень нервной. Количество ошибок и с той, и с другой стороны зашкаливало. Но седьмая игра — это особый вид баскетбола», — приводит слова Кущенко ТАСС.

